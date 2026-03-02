Трамп предупредил о новых потерях США в конфликте с Ираном

До окончания военных действий против Ирана США потеряют еще больше американских военнослужащих. Об этом написал президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

Трамп пообещал, что США сделают все возможное, чтобы этого не произошло, но отомстят за уже понесенные потери. Вашингтон «нанесет сокрушительный удар по террористам, которые ведут войну, по сути, против цивилизации», сказал американский лидер.

Таким образом президент США прокомментировал данные о том, что трое военнослужащих были уничтожены в ходе боевых действий с Ираном, а еще пятеро получили ранения.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в конгрессе США пришли к неутешительным выводам об итогах операции в Иране.