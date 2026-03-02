Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» выиграть в матче НХЛ

Рекордный гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Миннесота Уайлд» уступила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Гранд Казино Арене» в Сент-Поле и завершилась со счетом 1:3.

Единственную шайбу у хозяев на 37-й минуте в большинстве забросил российский форвард Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 219-м в карьере за «Миннесоту», благодаря чему он повторил снайперский рекорд франшизы, принадлежавший Мариану Габорику. Также Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

У «Сент-Луис Блюз» отличились Логан Майлу, Роберт Томас и российский нападающий Павел Бучневич, на счету которого также голевой пас.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд. В следующем матче команда 4 марта примет «Тампу», а «Сент-Луис» в тот же день сыграет в гостях с «Сан-Хосе».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

