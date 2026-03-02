Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» выиграть в матче НХЛ

Рекордный гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» уступила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Гранд Казино Арене» в Сент-Поле и завершилась со счетом 1:3.

Единственную шайбу у хозяев на 37-й минуте в большинстве забросил российский форвард Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 219-м в карьере за «Миннесоту», благодаря чему он повторил снайперский рекорд франшизы, принадлежавший Мариану Габорику. Также Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

У «Сент-Луис Блюз» отличились Логан Майлу, Роберт Томас и российский нападающий Павел Бучневич, на счету которого также голевой пас.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд. В следующем матче команда 4 марта примет «Тампу», а «Сент-Луис» в тот же день сыграет в гостях с «Сан-Хосе».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее стало известно, почему Уэйна Гретцки не пропустили в раздевалку сборной Канады перед финалом ОИ.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!