Подполковник фразой «пошла не по плану» оценил операцию США против Ирана

Подполковник Дэвис: операция США против Ирана сразу пошла не по плану

Совместная операция США и Израиля против Ирана пошла не по плану с самого начала. Об этом заявил американский подполковник в отставке Гленн Дизен в эфире YouTube-канала политолога Дэниела Дэвиса.

«Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось», — сказал Дэвис.

По его оценкам, у Соединенных Штатов недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать интенсивность ударов длительное время. При правильном распределении средств их хватит ан несколько недель, указал аналитик.

Если потери среди американских военнослужащих будут возрастать, то США и Израиль столкнутся с огромным давлением и будут вынуждены искать способы решения конфликта, предположил подполковник.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее американский сенатор объяснил, чем может обернуться операция Трампа в Иране.