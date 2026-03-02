Эксперты рассказали, кому в Приморье готовы платить 300 тысяч рублей

Восток-Медиа: больше всего в Приморье готовы платить генеральным директорам

Эксперты портала hh.ru рассказали, кому в Приморском крае готовы платить зарплату в 300 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Восток-Медиа».

Отмечается, что бесспорным лидером в рейтинге самых высоких зарплат в крае стала должность генерального директора. Медианная зарплата значение, которое разделяет распределение зарплат на две равные части: одна половина работников зарабатывает больше этого значения, а другая половина — меньше для этой должности составляет 300 000 рублей, что в два раза выше, чем в среднем для управленцев.

Второе место занимают директора по информационным технологиям. Такие специалисты могут получать в среднем по 250 000 рублей. На третьем месте — руководители отделов аналитики, им готовы платить в среднем по 200 000 рублей.

Эксперты объясняют высокие зарплаты для представителей данных профессий их острой нехваткой на рынке.

«Компании конкурируют за опытных лидеров, способных управлять комплексными проектами, повышать эффективность и внедрять инновации», — поделилась директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.

26 февраля зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в России за многие годы сформировался явный перекос в сторону специалистов с высшим образованием, на фоне чего в разных отраслях экономики появилась колоссальная потребность в представителях рабочих профессий. На этом фоне в начале 2026 года самой высокооплачиваемой стала профессия сварщика.

