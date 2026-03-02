Над Кувейтом сбит истребитель США

Tasnim: ВС Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом

Вооруженные силы (ВС) Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным журналистов, пилоты успели катапультироваться, они выжили. Как уточнил портал Clash Report, речь идет о самолете F-15. Официального подтверждения этой информации со стороны ВВС США не было.

Утром 2 марта агентство Tasnim также сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник MQ9 Reaper в небе над городом Исфахан.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием иранских властей отказаться от ядерных амбиций.

27 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран на переговорах с США в Женеве 26 февраля отклонил все требования американской стороны по ядерной программе.

Ранее Трамп заявил об «очень хороших» кандидатах на пост главы Ирана.