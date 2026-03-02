Лера Кудрявцева дала экономический прогноз по Ирану

Президент США Дональд Трамп решением начать удары по Ирану при поддержке Израиля «выводит» с нефтяных рынков все страны Ближнего Востока. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале радиоведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева.

«А сколько и где народу погибнет — ему плевать, не в его стране и даже не на его континенте», — подчеркнула она.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за своих «пустых надежд» и теперь опасается роста потерь американских военнослужащих. По его словам, американский лидер превратил политический лозунг «Америка прежде всего» в «Израиль прежде всего». США теряют американских солдат ради устремлений еврейского государства, заключил он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

