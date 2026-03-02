Размер шрифта
Сигнал грузовика не дал медведю расправиться с мужчиной

В США гудок грузовика спас мужчину от черного медведя
Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из США пострадал во время нападения медведя. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в штате Калифорния. Как рассказал сам пострадавший по имени Александр, он ехал на работу на электросамокате по дороге с лесистой местностью.

В какой-то момент он заметил странное движение, но не придал этому значения. Вскоре на него набросился медведь и повалил на дорогу. Мужчина на непродолжительное время потерял сознание.

«Следующее, что я помню, это ощущение, будто меня сбил автобус, а когда я очнулся, медведь был прямо надо мной», – рассказал он.

К этому моменту у него уже открылось сильное кровотечение, самостоятельно сбежать он не смог бы.

Тем временем по дороге двигался грузовик, водитель которого увидел нападение и стал громко сигналить и кричать. В результате животное скрылось.

Пострадавшего увезли в больницу, где ему диагностировали перелом левой ноги, ключицы, трех ребер, разрыв передней крестообразной связки.

Из-за серьезных травм Александр некоторое время не мог ходить на работу. Несмотря на то что он уже достаточно восстановился, мужчина боится возвращаться на свое прежнее место работы, так как медведь якобы до сих пор разгуливает по округе.

Ранее в Смоленской области медведь напал на человека и покалечил его.

 
