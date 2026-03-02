Волонтер рассказал, как удалось найти похищенную в Смоленске девочку

На второй день поисков девочки, пропавшей в Смоленске, у участников поисков появилась приоритетная версия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового отряда «Сальвар» Юрия Васильевича.

По его словам, на записи с одной из камер видеонаблюдения они заметили мужчину, который странно вел себя, стоя около своей машины. Так как качество ролика было плохим, понять, что происходит, было сложно.

«Потом, детально рассматривая много раз эту камеру, вместе с полицией пришли к выводу, что, возможно, это человек, который похитил девочку», – сообщается в публикации.

После этого специалисты стали искать машину, на которой передвигался предполагаемый похититель.

По словам главы отряда, автомобиль удалось найти именно благодаря действиям полиции и Следственного комитета. Волонтеры пешком обследовали районы, правоохранители тем временем проводили экспертизы и отсматривали видео с камер.

Самого мужчину уже отправили под арест. Он стал фигурантом дела после того, как в конце февраля в Смоленске пропала девятилетняя девочка после прогулки с собакой.

Спустя несколько дней ее нашли в квартире, где мужчина жил с партнершей. По ее словам, обвиняемый не разрешал ей задавать вопросы юной гостье.

Ранее похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес в сумке.