Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Волонтер рассказал, как удалось найти похищенную в Смоленске девочку

РИАН: похитителя девочки в Смоленске вычислили благодаря камерам на улице
МВД России

На второй день поисков девочки, пропавшей в Смоленске, у участников поисков появилась приоритетная версия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового отряда «Сальвар» Юрия Васильевича.

По его словам, на записи с одной из камер видеонаблюдения они заметили мужчину, который странно вел себя, стоя около своей машины. Так как качество ролика было плохим, понять, что происходит, было сложно.

«Потом, детально рассматривая много раз эту камеру, вместе с полицией пришли к выводу, что, возможно, это человек, который похитил девочку», – сообщается в публикации.
После этого специалисты стали искать машину, на которой передвигался предполагаемый похититель.

По словам главы отряда, автомобиль удалось найти именно благодаря действиям полиции и Следственного комитета. Волонтеры пешком обследовали районы, правоохранители тем временем проводили экспертизы и отсматривали видео с камер.

Самого мужчину уже отправили под арест. Он стал фигурантом дела после того, как в конце февраля в Смоленске пропала девятилетняя девочка после прогулки с собакой.

Спустя несколько дней ее нашли в квартире, где мужчина жил с партнершей. По ее словам, обвиняемый не разрешал ей задавать вопросы юной гостье.

Ранее похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес в сумке.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!