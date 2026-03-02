США и Израиль нанесли новые удары по Тегерану. Об этом сообщило иранское информационное агентство ISNA.

По данным журналистов, атаки произошли рано утром 2 марта «одновременно с утренним призывом к молитве». Взрывы прозвучали в восточном, западном и южном районах города.

Утром 2 марта телеканал Al Hadath также сообщил о серии мощных взрывов в центральной части Ирана. Основные удары пришлись по городам Исфахан и Йезд, а также Тегерану. Известно, что в Исфахане расположены важные для обороны Ирана объекты и заводы, а Йезд является крупным историческим и промышленным центром страны, где могут находиться стратегические объекты.

Взрывы в Иране прозвучали на фоне продолжающейся эскалации с США и Израилем, которые 28 февраля начали военную операцию против Исламской Республики. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

1 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Ари Лариджани пообещал, что Иран нанесет по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались». Президент США Дональд Трамп предостерег иранские власти от подобных планов, предупредив, что у США тоже есть возможности обрушить на Иран такую силу, «какой еще никогда не было».

Ранее стало известно о возможном исчерпании запаса ракет у США и Израиля.