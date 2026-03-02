В Новороссийске при атаке беспилотников пострадали три человека

Оперштаб Кубани: две женщины и мужчина пострадали при атаке БПЛА в Новороссийске

В ходе атаки беспилотников на Новороссийск ранения получили две женщины и мужчина, находившиеся в одном из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Из-за атаки беспилотников в Новороссийске пострадали три человека. Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, раненые были госпитализированы в городскую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Новость дополняется.