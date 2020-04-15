Число заражений COVID-19 в Белоруссии достигло 3728

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В Белоруссии за минувшие сутки зафиксировали 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, общее число заболевших выросло до 3728. О этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что скончались 36 пациентов, у которых были сопутствующие хронические заболевания.

По данным ведомства, 68 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По состоянию на 15 апреля, в стране проведено 76198 тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2 млн случаев заражения.

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