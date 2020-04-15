Ветеранские организации попросили власти перенести парад Победы
Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой перенести из-за коронавируса на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда <...> парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности», — говорится в обращении к Путину.
Под обращением подписались представители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил.
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