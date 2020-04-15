СК РФ опубликовал видео катастрофы самолета в Шереметьево в 2019 году

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Следственный комитет опубликовал видео с самолетом SSJ-100, который сгорел в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Соответствующий ролик размещен на портале СК в YouTube.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова завершено.

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера, в результате чего погиб 41 человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

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