Полиция Подмосковья выписала свыше 100 протоколов нарушившим самоизоляцию

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Полиция Подмосковья выписала свыше 100 протоколов о нарушении режима самоизоляции за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Протоколы были выписаны в результате рейдов, проводимых на юго-востоке региона.

Глава Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов уточнил, что жители Подмосковья находились в общественных местах без определения ситуации как жизненно необходимой.

Он добавил, что нарушившим самоизоляцию будут выписаны штрафы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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