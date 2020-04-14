Распространение коронавируса в штате Нью-Йорк достигло пика

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/13039933/2020-03-13T205507Z_284147230_RC28JF9E55QX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NEW-YORK-pic905-895x505-31972.jpg">

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в штате достигла своего пика. Об этом сообщает CNBC.

Он отметил, что при этом среднее число госпитализируемых в штате граждан немного снизилось. Губернатор подчеркнул, что число пациентов, которые поступают в больницы, велико.

По его словам, 64% госпитализированных — из города Нью-Йорк, еще 22% — из Лонг-Айленда.

«Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса», — добавил Куомо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.