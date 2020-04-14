В Китае назвали меры против COVID-19 в России своевременными и эффективными

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Группа китайских медиков, которые приехали в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, считают, что введенные властями меры по противодействию инфекции являются оперативными и эффективными. Об этом рассказал РИА «Новости» член делегации китайских медэкспертов Ван Кайли.

По его словам, правительство России и власти Москвы приняли правильные решения о введении мер. Также Ван Кайли похвалил российские СМИ, которые, по его мнению, ведут себя правильно.

«Группа экспертов полагает, что российское правительство, власти Москвы своевременно приняли эффективные меры», — добавил он.

Всего на данный момент в России более 21 тыс. заболевших, свыше 1,6 тыс. выздоровевших и 170 умерших. В мире инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 450 тыс. пациентов, умерли — 121 778.

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