Эксперт предрек увеличение количества разводов после самоизоляции

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В России может увеличиться количество разводов после длительного периода самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александра Исаева.

По его словам, подобный феномен существует. Эксперт считает, что в самоизоляции всплывают негативные моменты, на которые муж и жена раньше не обращали внимание.

«И тут надо не разводиться сразу, а какое-то время просто пожить врозь — надо отойти, потому что сама ситуация вызывает негативные ассоциации», — посоветовал Исаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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