Во Франции продлили ограничения на передвижения и работу заведений

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продлевает ограничительные меры на перемещение по территории страны и работу заведений на месяц, до 11 мая, пишет Le Monde.

В частности, во Франции остаются закрытыми рестораны, кафе, гостиницы, театры, кинотеатры, а также музеи. Кроме того, не будут открываться границы с неевропейскими странами. Также политик отметил, что никаких фестивалей в стране не будет минимум до середины июля.

«С 11 мая мы будем постепенно открывать ясли, школы, колледжи и средние школы», — добавил Макрон.

По его словам, в борьбе с коронавирусом необходима гражданская ответственность. Все установленные правила не должны быть усилены или уменьшаться, но они обязаны быть полностью реализованы.

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