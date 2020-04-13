ВОЗ: пик эпидемии в РФ пройдет быстро, если остановить передачу вируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович уверен, что в России пик эпидемии коронавируса пройдет быстро, если удастся остановить передачу вируса между людьми, в том числе за счет социальной дистанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», — подчеркнула она.

По ее словам, социальная дистанция, отслеживание тестирования и контактирования с заболевшими поможет снизить число случаев заражения.

Они призвала каждого человека соблюдать данные меры.

«Все лица с респираторными симптомами должны носить маски, самоизолироваться даже от членов своих семей, соблюдать правила гигиены», — пояснила Вуйнович.

По ее словам, в большинстве случаев симптомы проявляются спустя 3-7 дней после заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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