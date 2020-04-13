Жертвами COVID-19 в США за сутки стали свыше 1,5 тысяч человек

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В США за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 1,5 тысяч граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Общее число погибших за время пандемии: в стране скончались 20 457 человек.

Всего зараженными коронавирусной инфекцией числятся 526 391 американцев.

Излечившимися от заболевания считаются 31,3 тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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