Жертвами COVID-19 в США за сутки стали свыше 1,5 тысяч человек
В США за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 1,5 тысяч граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Общее число погибших за время пандемии: в стране скончались 20 457 человек.
Всего зараженными коронавирусной инфекцией числятся 526 391 американцев.
Излечившимися от заболевания считаются 31,3 тысячи пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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