Врач рассказал о возможностях большей мутации COVID

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Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршо рассказал о возможностях еще большей мутации нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что коронавирус постоянно изменяется, однако ученые не ожидают еще более опасных мутаций.

Вирусолог добавил, что на характер мутаций генома вируса могут повлиять внешние факторы.

«В целом высокая летальность — это эволюционный тупик для вируса», — подчеркнул Шаршо.

Он уточнил, что высокую летальность провоцирует мутации, которые становятся опаснее для человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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