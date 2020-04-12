Второй спецрейс с россиянами из Сеула прибыл в Хабаровск
Второй специальный рейс доставил россиян из Южной Кореи на родину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта Хабаровска, где приземлился самолет.
Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший вывозной рейс Сеул-Хабаровск, приземлился в аэропорту назначения в 19.51 по местному времени (12.51 мск), заявили в аэропорту.
Ранее самолет из Сеула доставил граждан России во Владивосток.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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