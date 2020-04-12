30 человек с коронавирусом оштрафованы за нарушение карантина в Москве

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Общее число оштрафованных за нарушение карантина людей с подтвержденным коронавирусом нового типа в Москве достигло 30, сообщает столичный оперативный штаб.

За минувшие сутки четыре человека, находящихся на домашнем лечении, нарушили строгий карантин, говорится в сообщении. Отмечается, что всего штрафы выписаны 30 заболевшим, все они помещены в обсервационные центры.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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