Вылет вывозного рейса для россиян Сеул-Владивосток задержан

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Вылет самолета, который должен доставить россиян из Сеула во Владивосток, задерживается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя справочной аэропорта.

Самолет авиакомпании «Аврора» должен был вылететь в 09.00 мск и прибыть во Владивосток в 11.05 мск. На данный момент полет не начался, ориентировочное время прибытия в аэропорт назначения – 11.30 мск, отметили в справочной.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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