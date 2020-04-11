В Новосибирске мужчину с ДЦП обвинили в педофилии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/154/12790154/RIAN_2764687.HR-pic905-895x505-40206.jpg">

В Новосибирске 24-летний мужчина с ДЦП сексуально домогался нескольких девочек на детской площадке, пишет «Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 8-летняя девочка и две сестры-близняшки пожаловались родителям на мужчину.

Суд приговорил молодого человека к принудительному лечению в психиатрической больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве трое мужчин в подвале изнасиловали женщину

— В день выхода из тюрьмы мужчина попытался изнасиловать двух девушек

— В Прикамье раскрыто изнасилование 25-летней давности