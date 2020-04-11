В Новосибирске мужчину с ДЦП обвинили в педофилии
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В Новосибирске 24-летний мужчина с ДЦП сексуально домогался нескольких девочек на детской площадке, пишет «Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что 8-летняя девочка и две сестры-близняшки пожаловались родителям на мужчину.
Суд приговорил молодого человека к принудительному лечению в психиатрической больнице.
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