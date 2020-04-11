В Подмосковье выявлено 152 новых случая заражения COVID-19, среди них 10 детей
В Подмосковье зафиксировано 152 новых случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Среди инфицированных — 10 детей.
Также 54 пациента в возрасте от 18 до 44 лет, еще столько же в возрасте от 45 до 64 лет, а 34 новых зараженных — от 65 до 83 лет.
Кроме того, по данным оперштаба, число выздоровевших от коронавируса пациентов возросло до 75.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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