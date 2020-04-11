Более 50% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

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Более половины из 1030 новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, общее число зараженных в столице достигло 8852. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что среди новых пациентов — 47,5% люди от 18 до 45 лет, 35,5% — это заболевшие от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.

Кроме того, среди инфицированных есть дети (5%).

Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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