Более 50% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Более половины из 1030 новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, общее число зараженных в столице достигло 8852. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что среди новых пациентов — 47,5% люди от 18 до 45 лет, 35,5% — это заболевшие от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.
Кроме того, среди инфицированных есть дети (5%).
Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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