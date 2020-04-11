Число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584
За минувшие сутки в 49 регионах России зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что за сутки 12 человек скончались, выздоровели 250 пациентов
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (1030), наименьшее — в Кемеровской области (1), в Хабаровском крае (1) и Севастополе (1).
Всего по состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,7 млн случаев заражения.
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