Число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584

<img src="//img.gazeta.ru/files3/501/12988501/Depositphotos_9161872_l-2015-pic905-895x505-92815.jpg">

За минувшие сутки в 49 регионах России зафиксировано 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за сутки 12 человек скончались, выздоровели 250 пациентов

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (1030), наименьшее — в Кемеровской области (1), в Хабаровском крае (1) и Севастополе (1).

Всего по состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,7 млн случаев заражения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от COVID-19 вылечились почти 500 человек