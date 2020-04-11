В РФ под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 159 тысяч человек
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в России под медицинским наблюдением находятся 159 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что по состоянию на 11 апреля проведено свыше 1,18 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, где неблагополучная ситуация с вирусом.
Прибывающие из указанных стран находятся под меднаблюдением.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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