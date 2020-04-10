В Москве оштрафовали еще пятерых нарушителей самоизоляции

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Еще пятерых москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА «Новости».

Суды столицы уже вынесли соответствующие постановления, размер штрафа составил 15 тыс. рублей.

Все нарушители были обнаружены на расстоянии далее, чем 100 метров от места проживания, без веских причин. Одного из них задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина воспользовался личным транспортом без оснований.

Ранее сообщалось, что девять москвичей получили штрафы за нарушение новых правил.

В России на данный момент зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.

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