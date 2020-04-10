Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

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В Подмосковье более тысячи человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во «ВКонтакте».

«К сожалению, коронавирус распространяется – мы перевалили за тысячу заболевших», — написал он.

По его словам, в Подмосковье появляется все больше больных пневмонией средней и серьезной тяжести. Важнейшая задача — «не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах».

В связи с этим, в регионе вводятся новые ограничительные меры: будут остановлены строительные работы, прекращена деятельность многих организаций и предприятий, поэтапно введена пропускная система.

В России на данный момент зафиксировано 11 917 случаев заражения, 94 человека умерли, 795 вылечились.

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