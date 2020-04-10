Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/508/12781508/RIAN_5951952.HR-pic905-895x505-32416.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

Во-первых, в столице временно прекращают работу практически все предприятия и организации. Исключение составляют органы власти, больницы, производители продуктов питания и медицинских товаров, предприятия оборонки, космоса, а также продуктовые магазины и аптеки.

Во-вторых, ремонтные и строительные работы останавливаются везде, кроме медицинских учреждений, метро, наземного транспорта и аэропортов.

Кроме того, вводится временный режим исполнения городского бюджета. Он подразумевает запрет на закупки, кроме неотложных.

В России на данный момент зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях

— В Москве ввели ограничения на оказание медицинских услуг

— В Москве вводят пропускной режим