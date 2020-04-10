Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Во-первых, в столице временно прекращают работу практически все предприятия и организации. Исключение составляют органы власти, больницы, производители продуктов питания и медицинских товаров, предприятия оборонки, космоса, а также продуктовые магазины и аптеки.
Во-вторых, ремонтные и строительные работы останавливаются везде, кроме медицинских учреждений, метро, наземного транспорта и аэропортов.
Кроме того, вводится временный режим исполнения городского бюджета. Он подразумевает запрет на закупки, кроме неотложных.
В России на данный момент зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.
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