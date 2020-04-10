Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина
Первого водителя в Москве, обязанного соблюдать карантин после того, как тот переболел коронавирусом, задержали на МКАДе за нарушение самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Был остановлен водитель, нарушивший карантин. 22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», — сообщили в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице. Нарушителя принудительно отправили в одну из инфекционных больниц города.
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