Москвичи смогут посещать кладбища онлайн в период изоляции

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Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что москвичи смогут посетить могилы родных онлайн в период ограничений из-за пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, пока жителям столицы запрещено посещать кладбища, ГБУ «Ритуал» предоставит им онлайн услуги. Так, москвичи смогут дистанционно посетить могилы родственников, заказать уборку места захоронения и возложение цветов с фотоотчетом, а также трансляцию похоронной процессии.

Немерюк напомнил, что ограничительные меры введены с целью защиты здоровья горожан. В праздничные дни (Вербное Воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу) кладбище ежегодно посещают порядка миллиона человек. Такое скопление людей представляет опасность распространения коронавируса.

В России на данный момент зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, 76 человек умерли, 698 вылечились.

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