Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в ЯНАО
В больнице Ямало-Ненецкого автономного округа умер первый гражданин с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
Как выяснилось, 47-летнего жителя поселка Пангоды госпитализировали 30 марта с признаками ОРВИ. В понедельник, 6 апреля, у него подтвердился коронавирус. Через сутки состояние пациента стало ухудшаться, и его перевели на аппарат ИВЛ.
В штабе уточнили, что медики пытались спасти заразившегося, но не смогли. «Мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это первый случай смерти заразившегося коронавирусом на Урале.
На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.
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