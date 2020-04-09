Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в ЯНАО

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В больнице Ямало-Ненецкого автономного округа умер первый гражданин с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Как выяснилось, 47-летнего жителя поселка Пангоды госпитализировали 30 марта с признаками ОРВИ. В понедельник, 6 апреля, у него подтвердился коронавирус. Через сутки состояние пациента стало ухудшаться, и его перевели на аппарат ИВЛ.

В штабе уточнили, что медики пытались спасти заразившегося, но не смогли. «Мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это первый случай смерти заразившегося коронавирусом на Урале.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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