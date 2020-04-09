В Башкирии на коронавирус проверят всех прибывающих из Москвы

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все приезжающие из Москвы в республику будут отныне обязаны сдавать анализы на коронавирусную инфекцию и находиться на двухнедельном карантине. Об этом он сообщил на своей странице в «Вконтакте».

«При нарушении этого режима будем привлекать к ответственности, вплоть до уголовной», — написал Хабиров.

По его словам, в регионе начали появляться очаги инфекции, несколько тысяч людей подлежат самоизоляции.

«Усиливаем контроль за соблюдением жесточайшего карантина теми, кто контактировал с инфицированными и попал в структуру эпидемиологических расследований», — подчеркнул он.

Также глава Башкирии добавил, что в республике будут усилены работы по патрулированию улиц.

В регионе 22 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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