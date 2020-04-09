Почти половина заразившихся COVID-19 за последние сутки в Москве моложе 45 лет

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Большинство заразившихся COVID-19 за последние сутки в Москве составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Согласно данным штаба, среди заразившихся COVID-19 за последние сутки москвичей 3% составляют дети, 47% — молодые люди от 18 до 45 лет, еще 35% — граждане от 46 до 65 лет, 15% — представители старшего поколения, при этом больше 4% из них — старше 80 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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