В Москве первым пациентам с COVID-19 перелили плазму крови вылечившихся от инфекции

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В Москве провели первые процедуры переливания заразившимся коронавирусом плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от COVID-19 и выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Переливание получили семь пациентов.

Ракова выразила надежду, что новый метод поможет эффективнее бороться с пандемией.

На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови, добавила вице-мэр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.