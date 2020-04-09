В Москве первым пациентам с COVID-19 перелили плазму крови вылечившихся от инфекции
В Москве провели первые процедуры переливания заразившимся коронавирусом плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от COVID-19 и выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Переливание получили семь пациентов.
Ракова выразила надежду, что новый метод поможет эффективнее бороться с пандемией.
На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови, добавила вице-мэр.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.