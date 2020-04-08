<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах. Об этом сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 8762 в 82 регионах.

За сутки зарегистрировано 5 летальных исходов, выздоровели 86 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РФ начались клинические исследования трех препаратов от COVID-19

— Ждать неделю: что вирусологи посоветовали Путину