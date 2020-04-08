В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса
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В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 8762 в 82 регионах.
За сутки зарегистрировано 5 летальных исходов, выздоровели 86 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.
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