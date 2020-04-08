Россия может оказать Казахстану гуманитарную помощь

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Российское посольство в Казахстане сообщило, что РФ прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи республике в связи с коронавирусной ситуацией, передает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что с начала пандемии коронавируса Россия помогает государствам-участникам СНГ в борьбе с COVID-19. Планируется, что государство доставит до июня в Казахстан 100 российских тест-наборов для диагностики коронавируса и 1250 наборов для исследований с реагентами для пробоподготовки. Также в настоящее время решается вопрос о выделении лекарственных препаратов и отправке в Казахстан врачей для передачи опыта.

По последним данным, в Казахстане заразились инфекцией более 700 человек, шесть из них погибли. С 16 марта в стране введен режим чрезвычайного положения.

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