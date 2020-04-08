В Нью-Йорк прибыл рейс из Москвы с гражданами США

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Самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что самолет вывез около 400 граждан Соединенных Штатов.

В свою очередь, российские граждане сейчас ожидают вылета из Нью-Йорка 8 апреля в 6.00 мск.

Изначально рейсы Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк Москва были запланированы на 3 апреля, но позже были перенесены.

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