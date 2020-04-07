Скворцова: коронавирус в России выйдет на плато через 10-14 дней

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в России выйдет на плато через 10-14 дней, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону», – заявила Скворцова.

По мнению главы ФМБА, Россия продержится на плато до первой декады-середины июня, после чего ситуация начнет улучшаться. При этом для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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