Доктор Комаровский назвал респиратор эффективным средством от коронавируса

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Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что медицинские маски не помогут остановить распространение коронавируса и назвал респиратор средством, способным надежно защитить от инфекции, сообщает РИА «Новости».

«Суть в том, что маска не может на себе ничего задержать, а респиратор может», — сказал врач, отметив, что ношение нескольких масок сразу не увеличивает защиту от инфекции.

Он также уточнил, что фильтры, используемые в респираторах отличаются по степени эффективности. По его словам, фильтр FFP2 задерживает до 95% вредных соединений и вирусов, а FFP3 — 98%.

«Если врач подходит к зараженному пациенту, <…> то на нем может быть только респиратор с уровнем защиты FFP3», — сказал Комаровский.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России число заболевших составило 6343 человека, погибших — 47, вылечившихся — 406.

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