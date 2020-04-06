Вирусолог назвал лидеров группы риска по COVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев заявил, что наиболее уязвимы перед коронавирусом беременные. Такое мнение он высказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По словам врача, COVID-19 менее страшен для детей и стариков, потому что их будут лечить всеми известными методами. Беременных же лечить очень сложно, отметил Зуев.

Он также напомнил, сколь негативное влияние может оказать грипп у беременной на затем рожденного ребенка.

«Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям», — заметил он.

Зуев призвал с особым вниманием относиться к здоровью будущих мам и беречь их от инфекций.

На данный момент в России зарегистрировано всего 6343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.

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