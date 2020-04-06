В России зарегистрировали 40-минутный экспресс-тест на COVID-19

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Росздравнадзор зарегистрировал первый экспресс-тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

По данным министерства, данный тест за 40 минут дает результат с точностью 94%.

По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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