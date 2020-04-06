В России зарегистрировали 40-минутный экспресс-тест на COVID-19
close
Росздравнадзор зарегистрировал первый экспресс-тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
По данным министерства, данный тест за 40 минут дает результат с точностью 94%.
По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тесты на дому: как выявить коронавирус на ранних стадиях