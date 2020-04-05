Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562

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В Белоруссии подтверждены 562 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает Министерство здравоохранения страны.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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