Задержанному за расстрел под Рязанью назначат психиатрическую экспертизу
close
Следствие назначит психиатрическую экспертизу задержанному за убийство пяти человек в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Проведение экспертизы запланировано в рамках расследования уголовного дела, отметили в органах.
4 апреля в поселке Елатьме Рязанской области мужчина мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего погибли пять человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шумели под окнами: под Рязанью мужчина убил пять человек
— CК возбудил дело после расстрела пяти человек в Рязанской области