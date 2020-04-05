Задержанному за расстрел под Рязанью назначат психиатрическую экспертизу

Следствие назначит психиатрическую экспертизу задержанному за убийство пяти человек в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проведение экспертизы запланировано в рамках расследования уголовного дела, отметили в органах.

4 апреля в поселке Елатьме Рязанской области мужчина мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего погибли пять человек.

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