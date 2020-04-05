Названа причина массового расстрела людей в Рязанской области

Причиной стрельбы в поселке Елатьма в Рязанской области, в результате которой погибли пять человек, мог быть конфликт между предположительным убийцей и его жертвами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

Там заявили, что личность подозреваемого в совершении массового убийства уже установлена.

«Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье», — рассказали в пресс-службе управления областного МВД.

Ранее стало известно, что жертвы, среди которых есть четыре мужчины и одна женщина, были соседями стрелка.

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