Названа причина массового расстрела людей в Рязанской области
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Причиной стрельбы в поселке Елатьма в Рязанской области, в результате которой погибли пять человек, мог быть конфликт между предположительным убийцей и его жертвами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Там заявили, что личность подозреваемого в совершении массового убийства уже установлена.
«Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье», — рассказали в пресс-службе управления областного МВД.
Ранее стало известно, что жертвы, среди которых есть четыре мужчины и одна женщина, были соседями стрелка.
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