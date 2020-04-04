Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

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Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Уточняется, что 68-летний мужчина вернулся из Казахстана, он должен был соблюдать карантин с 1 апреля.

Правоохранители установили, что мужчина нарушил предписания о соблюдении правил карантина – он распивал у себя дома спиртные напитки со своими знакомыми, которые не проживают по данному адресу.

На нарушителя завели административное дело по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд оштрафовал гражданина на 15 тысяч рублей.

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