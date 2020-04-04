Власти намерены возобновить вывоз россиян из-за рубежа
Власти подготовят график возвращения граждан России из-за рубежа в понедельник, 6 апреля, после чего вывоз россиян будет возобновлен, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Голиковой, было принято решение взять двухдневный «тайм-аут» по вывозу граждан из-за границы, чтобы сформировать четкое представление о количестве возвращающихся.
4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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